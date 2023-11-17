نور محمود بعد انتهاء حكاية «روحي فيك»: «أشكر كل من شارك في العمل»

أعرب الفنان نور محمود عبر حسابه على موقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» عن سعادته بنجاح حكاية «روحي فيك» والتي جرى عرضها على قناة on.

ونشر نور محمود مجموعة من صور المسلسل وعلق عليها قائلاً: «خلصت حدوتة روحي فيك.. ألف شكر لكل واحد في العمل ده.. ألف شكر على مجهودكوا وتعبكوا.. تشرفت بالشغل معاكوا من أكبر فرد لأصغر فرد.. اللهم دائما أسألك التوفيق والنجاح والقبول».

أبطال حكاية روحي فيك

وشارك في بطولة حكاية روحي فيك عدد كبير من نجوم الفن أبرزهم: «عائشة بن أحمد»، «نور محمود»، «فراس سعيد»، «محمد كيلاني»، «هلا السعيد»، «سمر مرسي»، «مؤمن نور»، «محمد عبد العظيم»، «ريم رؤوف»، «ألفت إمام»، ومجموعة من ضيوف الشرف وعلى رأسهم «منذر ريحانة»، «حسام فياض»، من إنتاج شركة للمنتج أحمد عبدالعاطي، وإشراف عام ماجد جاب الله، قصة وسيناريو وحوار أحمد عثمان، وإخراج الأردني محمد لطفي.