الفنان نور محمود يخوض أول تجربة مسرحية بـ«النقطة العميا»

يضع المخرج المسرحي أحمد فؤاد، حاليًا اللمسات الأخيرة لعرضه المسرحي الجديد «النقطة العميا»، عن نص للكاتب السويسري الشهير فريدريش دورنيمات، ويضم عددا من النجوم والوجوه الشابة الصاعدة، وذلك بحسب بيان صادر اليوم.

ومن المقرر أن تستقبل خشبة مسرح الغد، عرض «النقطة العميا»، مع نهاية شهر نوفمبر الجاري، والعرض من إنتاج فرقة مسرح الغد بقيادة الفنان سامح مجاهد، وتحت إشراف المخرج الكبير خالد جلال رئيس البيت الفني للمسرح.

أبطال مسرحية «النقطة العميا»

ويعد عرض «النقطة العميا» أول تجربة مسرحية للفنان نور محمود، ويشاركه البطولة أحمد السلكاوي، وأحمد عثمان، وحسام فياض، وهايدي بركات، وعمر صلاح الدين.

مسرحية «خطة كيوبيد»

وتأتي تجربة «النقطة العميا» للمخرج أحمد فؤاد، بعد النجاح الكبير الذي حققته مسرحية «خطة كيوبيد»، والتي حققت رقمًا قياسيًا من العروض بقاعة يوسف إدريس بمسرح السلام، لتصبح سابقة هي الأولى من نوعها في البيت الفني منذ فترة كبيرة، نظرا لما شهدته من إقبال جماهيري كبير جعل من حفلاتها كاملة العدد يوميا.