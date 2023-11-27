نور محمود يروج لمسرحية النقطة العميا

روج الفنان نور محمود عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام لمسرحية النقطة العميا.

ونشر نور محمود البوستر الدعائي للعرض المسرحي معلقا: آدم السمري.. مسرحية النقطة العاميا على مسرح الغد من يوم الجمعة 12 يناير المقبل.

أبطال مسرحية النقطة العميا

العرض المسرحي «النقطة العميا» أول تجربة مسرحية للفنان نور محمود، ويشاركه البطولة أحمد السلكاوي، وأحمد عثمان، وحسام فياض، وهايدي بركات، وعمر صلاح الدين والعرض من إنتاج فرقة مسرح الغد بقيادة الفنان سامح مجاهد، وتحت إشراف المخرج الكبير خالد جلال رئيس البيت الفني للمسرح.