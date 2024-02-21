«فصائل غزة»: قنص 4 جنود من «المسافة صفر» واستهداف آليتين للاحتلال في خان يونس

أكدت فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة أن مقاتليها تمكنوا من استهداف قوة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، كانت تتحصن داخل أحد المنازل في مدينة خان يونس، اليوم الأربعاء، الذي يوافق اليوم 137 للعدوان المستمر على القطاع الفلسطيني منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وأشارت الفصائل الفلسطينية إلى أن مقاتليها أجهزوا على 4 جنود بجيش الاحتلال، من «المسافة صفر»، بينما أصابوا عدداً آخر من الجنود، كما استهدفوا آليتين إسرائيليتين بقذيفتي «الياسين 105»، غرب حي الأمل، في مدينة خان يونس، حسبما أفادت وسائل إعلام فلسطينية اليوم الأربعاء.

تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة

وتستمر الأزمة الإنسانية في التفاقم، حيث يُقدر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، أن أكثر من ربع سكان غزة قد نفد طعامهم، كما حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف» من أن 90% من الأطفال في غزة يُعانون من سوء التغذية.

خسائر في الجانب الإسرائيلي

وكبدت الفصائل الفلسطينية قوات الاحتلال خسائر جديدة في الأرواح، حيث اعترف الاحتلال الإسرائيلي بإصابة 46 جنديًا في القتال بقطاع غزة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. وارتكبت قوات الاحتلال تسع مجازر جديدة وقتلت 103 شهداء، لترتفع حصيلة الشهداء مُنذ بداية الحرب إلى 29195 شهيدًا.

«فيتو» أمريكي بمجلس الأمن

واستخدمت الولايات المتحدة الأمريكية، أمس الثلاثاء، حق النقض «الفيتو» للمرة الثالثة ضد مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي اقترحته الجزائر بشأن الهجوم الإسرائيلي على غزة، وعرقلت الدعوات لوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية.

وتُواصل محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة الاستماع إلى المرافعات بشأن التبعات القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

قطاع غزة على وشك الانفجار

وتُلوح المجاعة في الأفق مع استمرار الاحتلال الإسرائيلي في منع وصول المواد الغذائية والإمدادات الأساسية إلى قطاع غزة.

وقالت منظمة «اليونيسيف» في بيان لها إن قطاع غزة على وشك الانفجار في وفيات الأطفال نتيجة لأزمة التغذية الحادة، مُشيرة إلى أنه كان من المُمكن تجنب الأزمة والمشاكل الصحية لو انتهى الصراع.

في غضون ذلك، أكد الممثل الروسي بمحكمة العدل الدولية، أن أحداث 7 أكتوبر لا تُبرر مُعاقبة أكثر من مليوني فلسطيني في قطاع غزة، مُنوهًا بأنه يجب على الفلسطينيين والإسرائيليين البدء بشكل فوري في إجراء مُفاوضات سعيًا للتوصل إلى اتفاق نهائي بشأن حل الدولتين، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل لها اليوم الأربعاء.