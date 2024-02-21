فصائل المقاومة: رفض الكنيست الاعتراف بدولة فلسطين استمرار لجرائم الاحتلال

أصدرت فصائل المقاومة الفلسطينية بياناً مساء اليوم الأربعاء، الذي يوافق اليوم الـ137 للعدوان المتواصل من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، أكدت فيه أن تصويت البرلمان الإسرائيلي «الكنيست» على قرار برفض الاعتراف بالدولة الفلسطينية، يُعد استمراراً لنهج «الكيان المتنكر لحقوق الشعب الفلسطيني»، كما يمهد لارتكاب مزيد من الجرائم بحق أبناء الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة.

مطالبة المجتمع الدولي بدعم حق الشعب الفلسطيني

وتابعت الفصائل الفلسطينية، في البيان الذي أورده موقع «تليفزيون فلسطين» مساء اليوم الأربعاء، أن «المجتمع الدولي مطالب بدعم حق شعبنا في تقرير مصيره، والاعتراف بدولة فلسطينية كاملة السيادة عاصمتها القدس».

«فيتو» أمريكي يمنع قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار

ورفض مجلس الأمن قراراً بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة، في ظل استخدام الولايات المتحدة الأمريكية، أكبر داعم لإسرائيل، حق «الفيتو» لإجهاض مشروع القرار المقدم من المجموعة العربية في مجلس الأمن، بقيادة الجزائر، العضو العربي في مجلس الأمن.