كاتب صحفي: شهادة مصر أمام «العدل الدولية» تدين إسرائيل

قال الكاتب الصحفي أشرف أبو الهول، إنّ كلمة مصر أمام محكمة العدل الدولية، هي كلمة العارف الذي يدري كل ما يتعلق بالقضية الفلسطينية من حصار وعدوان، بحكم التاريخ وبحكم أنها تعرضت مع فلسطين للعدوان في 1967 وقبلها عدوان 1956 وشاركت في إنقاذ أرض فلسطين 1948، بجانب أنها أول دولة وقعت اتفاقية سلام مع إسرائيل.

كلمة مصر أمام محكمة العدل الدولية

وأضاف «أبو الهول»، في مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا لايف»، أنّ الشهادة الشفهية التي قامت بها مصر، يمكن أن تكون دليلا حاسما لمحكمة العدل الدولية في إدانة إسرائيل، مواصلا: «إسرائيل مدانة بالصوت والصورة، لكن عندما تدان من طرف يعلم كل تفاصيل الانتهاكات التي تُرتكب ضد الشعب الفلسطيني، يجب أن تكون شهادته محل احترام».

مصر هي أكثر طرف يعرف خبايا القضية الفلسطينية

وتابع، أن ما قامت به إسرائيل من منع الغذاء والدواء والوقود وغيرها من الانتهاكات التي لا يمكن أن يتحملها أحد ضد قطاع غزة، هو غير مسبوق في تاريخ البشرية، لافتا إلى أن كل هذه الحقائق تضاف للشهادة المصرية، التي جاءت توثيقا لكل شيء باعتبار أن مصر هي أكثر طرف في العالم يعرف خبايا وتفاصيل القضية الفلسطينية.