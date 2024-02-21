«أونروا»: وفاة 8 مرضى في مستشفى ناصر بخان يونس جراء نقص إمدادات الأكسجين

أصدرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، بيانا، أعلنت فيه وفاة 8 مرضى في مستشفى ناصر بمدينة خان يونس جراء نقص إمدادات الأكسجين.

ارتفاع أعداد القتلى من موظفي «أونروا»

أضافت الوكالة بحسب بيان منشور مساء اليوم، عبر موقعها الإلكتروني: «منذ بدء الأعمال العدائية على غزة وحتى 19 فبراير وصل إجمالي القتلى من العاملين في الوكالة إلى 158، ويوجد بمستشفى ناصر في خان يونس 10 آلاف نازح منهم 300 عامل صحي».

استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة

وتدخل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة يومها الـ137 وسط ارتفاع أعداد الشهداء الفلسطينيين إلى أكثر من 29 ألف شخص أغلبهم من الأطفال والسيدات.