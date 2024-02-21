خالد الجندي يوضح الفرق بين «المعجزة والكرامة والخارقة»

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن هناك من لا يفرق بين المعجزة والكرامة والخارقة والفاضحة، مواصلا: «المعجزات لم تنته، بل إن كل يوم نصبح فيه يحدث معجزة، فالشمس وتفتح الأزهار والمولود الجديد والجبال وغيرها، من معجزات الله».

معجزة الأنبياء تختلف عن المعجزات اليومية

وأضاف «الجندي» خلال تقديم برنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع على قناة «dmc»، أن معجزة الأنبياء تختلف عن المعجزات اليومية التي نراها، مشيرا إلى أن معجزة الأنبياء هي الأمر الخارق للعادة الذي يظهره الله عز وجل على يد النبي، لافتا إلى أن هناك نوعين من دعوة النبوة، أولا دعوة الحق التي تخص الأنبياء والثانية دعوة الباطل التي تخص المُدعين الكاذبين.

المسيح الدجال يأتي بالخوارق

وتابع أن الكرامة هي أمر خارق للعادة يجريه الخالق على يد الوليّ، وهو من أولياء الله الصالحين، أما الخارقة فهي أمر خارق للعادة يجريه الشيطان على أيدي أوليائه، موضحا: «الحيل وخداع البصر ده اللي بيقوم به الشيطان للسحرة، والمسيح الدجال يأتي أيضا بالخوارق، ومن يؤمن به فهو ضعيف الإيمان، ونحن لا نؤمن إلا بما ورد في الكتاب والسنة، وما جاء على يد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم».