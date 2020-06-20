بعد نجاح "الهدف".. محمد فوزي يستعد لطرح "معجزات الأنبياء"

أعرب الفنان الشاب محمد فوزي، عن سعادته البالغة بردود فعل الجمهور، عن أغنيته الجديدة "الهدف" والتي طرحها مؤخرًا، عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

أغنية "الهدف" من كلمات سارة سمير، وألحان وغناء محمد فوزي، وإخراج سامي بساط، توزيع مصطفى غانم، وإنتاج محسن أحمد "آي ميديا".

وقال "فوزي"، لـ"الوطن"، إن هذه الأغنية تدعو إلى الأمل والحب والتفاؤل، وهي معبرة عن الوضع الحالي وتعطي أملا في الحياة، لافتًا إلى أنه يستعد لطرح أغنية جديدة خلال الأيام القليلة المقبلة، تحمل اسم "معجزات الأنبياء".

وأوضح أن الأغنية الجديدة تم صناعتها بشكل كارتوني، إذ أنها أغنية تعليمية، يستهدف من خلالها جمهور الأطفال، وهي من كلمات ندى حسن، وألحان مدحت ومحمد فوزى وتوزيع مصطفى غانم، ورسوم متحركة بهاء عبدالوهاب.