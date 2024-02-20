نتنياهو يرفع أعداد المصلين في «الأقصى» خلال رمضان خوفا من التصعيد

مع استمرار الجدل المثار حول تقييد دخول المسلمين إلى المسجد الأقصى خلال أيام شهر رمضان، أعلنت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو تبنى الموافقة على مقترح الأجهزة الأمنية بدخول نحو 50 ألف مصلٍ إلى المسجد في شهر رمضان.

ورغم موافقة «نتنياهو»، إلا أن التشديدات الأمنية على الفلسطينيين والمسلمين بالمسجد الأقصى كما هي، إذ أكد خلال مؤتمر صحفي له، أن الدخول سيخضع لقيود حسب الظروف الأمنية.

وتفرض حكومة الاحتلال الإسرائيلي ما يعرف بتعليمات دخول الحرم القدسي الشريف وهي شروط تُفرض لدخول المسجد الأقصى لأسباب سياسية وأمنية، كما أن هناك مواعيد لفتح وغلق المسجد، وانتهاكات في أوقات الصلاة، وفي عام 2022، نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي عملية اقتحام للمسجد واستخدمت قنابل الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية، وسقط 150 مصابًا فلسطينيًا، بحسب وسائل إعلام فلسطينية.

«بن جفير» يدعو إلى تقييد دخول المسلمين للأقصى

وكان وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن جفير، دعا إلى تقييد دخول المسلمين إلى المسجد الأقصى في رمضان، ما أثار غضب عربي كبير وقلق من التصعيد في الضفة الغربية والقدس المحتلة.

المقترح لم يلق قبولًا

وكان مقترح تقييد دخول المسلمين إلى المسجد الأقصى لم يلق قبولًا لدى جيش الاحتلال الإسرائيلي وجهاز الأمن الداخلي «الشاباك»، وذلك خوفًا من التصعيد في الضفة الغربية والقدس.

واقترحت شرطة الاحتلال أن يسمح لمن تجاوزت أعمارهم الـ60 عامًا بالدخول إلى المسجد الأقصى، واقترحت أيضًا نشر قوات دائمة في ساحات المسجد خلال شهر رمضان.