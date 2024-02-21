بعد إعلان دول أوروبية نيتها الاعتراف بدولة فلسطينية.. «نتنياهو»: تهديد لإسرائيل

عرض برنامج «من مصر»، للإعلامي عمرو خليل، والمُذاع على شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، تقريراً بعنوان: بايدن عن العدوان الإسرائيلي على غزة: «فاق الحد»، والذي تطرق إلى تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بشأن رفضه إقامة دولة فلسطينية وخطرها على الكيان المحتل.

ووفقاً للتقرير، فإنَّ رئيس الوزراء الإسرائيلي يتباهى مجدداً برفضه الدولة الفلسطينية وإعلانه احتفاظ دولة الاحتلال بالسيطرة الأمنية الكاملة على الضفة الغربية وقطاع غزة، معتبرا أن إقامة دولة فلسطينية يشكل خطراً وجودياً على «إسرائيل».

وتابعت «القاهرة الإخبارية» في تقريرها: «تصريحات نتنياهو تأتي بعد إعلان الولايات المتحدة ودول أوروبية، أنها تعتزم الاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة، في خطوة استباقية من شأنها التمهيد لتطبيق حل الدولتين».

وأشار التقرير، إلى أن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي، جاءت على خلفية ما تردد بشأن خلافات بين الإدارة الأمريكية وحكومة إسرائيل، تتعلق بسير الحرب في غزة ومرحلة ما بعد الحرب.