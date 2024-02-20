حقيقة وجود خلافات بين الرئيس الأمريكي و«نتنياهو».. هل هي خطة من «بايدن»؟

تستعد الولايات المتحدة الأمريكية لتقديم صفقة أسلحة جديدة إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي بعد موافقة مجلس الشيوخ الأمريكي، والتي تصل قيمتها إلى 14 مليار دولار، في وقت تروج وسائل الإعلام الأمريكية إلى تعمق الخلاف بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

موقع «ذا إنتر سبت» الأمريكي، كشف مفاجأة تتعلق بالعلاقة بين الرئيس الأمريكي ورئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، قائلًا إن الحكومة الأمريكية تحاول إظهار التعاطف مع الشعب الفلسطيني بقطاع غزة، وترويج فكرة أن «بايدن» فقد صبره مع «نتنياهو»، وهو صديقه المقرب منذ أكثر من 50 عامًا.

حيلة دعائية من «بايدن»

وكشف الموقع الأمريكي، أن «بايدن»، يقوم بتنفيذ حيلة دعائية عبر بث تسريبات بوجود خلاف مع «نتنياهو»، فيما يتعلق بحرب غزة، لكن الحقيقة مختلفة عن ما يحاول الرئيس الأمريكي إثباته، فموقفه مختلف عن ما يظهره في العلن، وما يحدث في الخفاء.

وقال الموقع، إن الرئيس الأمريكي يحاول خداع ناخبيه، خاصة الغاضبين من دعمه المطلق لدولة الاحتلال الإسرائيلي، وذلك عن طريق الترويج لخلافات بينه وبين «نتنياهو» حول غزة والعملية البرية المحتملة في مدينة رفح الفلسطينية.

مساعدات مالية وعسكرية من واشنطن لإسرائيل

وكشف أن الحقيقة تتمثل في المساعدات المالية والعسكرية التي تقدمها واشنطن لـ«تل أبيب»، آخرها موافقة مجلس الشيوخ الأمريكي يوم الثلاثاء على مساعدات عسكرية إضافية بقيمة 14 مليار دولار لإسرائيل لمواصلة احتلالها وقصفها للفلسطينيين في قطاع غزة.

وأكد الموقع الأمريكي، أنه مع زيادة القصف المتواصل مع قوات الاحتلال الإسرائيلي على غزة، واستشهاد الأطفال والنساء والأزمة الإنسانية والحصار الإسرائيلي، واستشهاد أكثر من 30 ألف فلسطيني بغزة، وجد «بايدن» نفسه في ضغط كبير بعد أن تحول المجتمع الدولي لإدانة إسرائيل ومطالبها بوقف العمليات العسكرية بغزة، لذلك بدأت الإدارة الأمريكية بالبحث عن الترويج للخلافات، لتحسين صورتها أمام العالم.