عضو فريق الدفاع الفلسطيني: مرافعة مصر أمام «العدل الدولية» تناولت صميم القضية

أكدت السفيرة نميرة نجم، عضو فريق الدفاع باسم الحكومة الفلسطينية أمام محكمة العدل الدولية، أن ما قدمته مصر اليوم أمام المحكمة من ناحية المحتوى «في الصميم».

مرافعة مصر تأكيد لمواقفها حيال القضية الفلسطينية

وشددت «نجم»، خلال حوارها عبر الإنترنت مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، ببرنامج «الحياة اليوم»، المُذاع عبر شاشة «الحياة»، على أن مرافعة مصر اليوم أمام المحكمة أكدت على كل المواقف الثابتة لمصر حيال القضية الفلسطينية، حيث تم التأكيد على عدم مشروعية الاحتلال والتعرض للانتهاكات الخاصة بحقوق الإنسان والعقاب الجماعي الذي تفرضه إسرائيل على الشعب الفلسطيني.

تناول كل أبعاد القضية

وأوضحت، أن مرافعة المستشارة ياسمين موسى اليوم تعرضت لكل أبعاد ما يحدث على الأرض خاصة ما يحدث في قطاع غزة واستمرار العنف الإسرائيلي، مؤكدة أن المرافعة المصرية جاءت في مستوى رفيع شكلًا ومضمونًا وأداء المستشارة كان مشرف للغاية.

ونوهت عضو فريق الدفاع، بأنها فور انتهاء مرافعة مصر اليوم التقت المستشارة ياسمين موسى، وقدمت لها أعز التهاني على الأداء المتميز والمرافعة التي تناولت كل الأبعاد، مؤكدة أن الجمع المؤيد للقضية الفلسطينية أشادوا بالتميز لما أتى في محتوى المرافعة المصرية والتي تناولت كل شواغل الجانب الفلسطيني.