أستاذ قانون: مرافعة مصر أمام «العدل الدولية» تنتصر لحقوق الفلسطينيين المشروعة

أكد بسام القواسمي، أستاذ القانون العام، أن مرافعة مصر وباقي المرافعات الأخرى تشكل إضافة للقاعدة الأساسية الفلسطينية المتمثلة في الشرعية والقرارات الدولية التي تنص على حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم.

إسرائيل لا تعترف بالحقوق الفلسطينية

وأوضح «القواسمي»، خلال مداخلة عبر «سكايب»، ببرنامج «مطروح للنقاش»، مع الإعلامية مارينا المصري، عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن مرافعة مصر لها دور كبير وإيجابي في هذا السياق، وعلى الجميع أن لا ينسى أن مصر هي الدولة العربية الكبرى، والتي لها مكانة خاصة، وتأثير قوي على المستوى الدولي والعربي.

وذكر «القواسمي»، أن إسرائيل لا تعترف بأي من الحقوق الفلسطينية، مشددًا على أن تصريحات الحكومة الإسرائيلية دائمًا ما تحمل بأنه لا يوجد أرض فلسطينية، وعلى الشعب الفلسطيني أن يهاجر من أرضه.

وأكد أستاذ القانون، أن الاحتلال الإسرائيلي يمارس الإبادة الجماعية، ويخطط لتهجير الشعب الفلسطيني من غزة إلى سيناء، ومن الضفة الغربية إلى الأردن.

أمريكا تدعم إسرائيل

وشدد أستاذ القانون، على أن الجلسات التي تعقد في محكمة العدل الدولية لها دور أساسي ومهم من الناحية القانونية، ولكن من سينفذ هذه القرارات ومن يجبر الاحتلال الإسرائيلي على احترام قرارات الأمم المتحدة والشرعية الدولية؟.. موضحًا أن إسرائيل والولايات المتحدة يتغنيان دائمًا بالقانون والديمقراطية.