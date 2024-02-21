انطلاق فعاليات معرض «فرص بلدنا» لقطع غيار الماكينات والمعدات غدا
كتب:
محمد سعيد الشماع
08:09 م | الأربعاء 21 فبراير 2024
معرض فرص بلدنا
ينظم مركز تحديث الصناعة فعاليات معرض «فرص بلدنا»، وهو المعرض السلبي الأول لقطع غيار الماكينات والمعدات وخطوط الإنتاج، وتقام فعاليات المعرض بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات خلال الفترة من 22-24 فبراير.
تحقيق التكامل الصناعي بين القطاعات المختلفة
ويستهدف المعرض توفير المكون المحلي وتحقيق التكامل الصناعي بين القطاعات الصناعية المختلفة، بهدف توفير احتياجات الصناعة المحلية وزيادة تنافسية المنتجات المصرية.