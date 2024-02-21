انطلاق فعاليات معرض «فرص بلدنا» لقطع غيار الماكينات والمعدات غدا

ينظم مركز تحديث الصناعة فعاليات معرض «فرص بلدنا»، وهو المعرض السلبي الأول لقطع غيار الماكينات والمعدات وخطوط الإنتاج، وتقام فعاليات المعرض بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات خلال الفترة من 22-24 فبراير.

تحقيق التكامل الصناعي بين القطاعات المختلفة

ويستهدف المعرض توفير المكون المحلي وتحقيق التكامل الصناعي بين القطاعات الصناعية المختلفة، بهدف توفير احتياجات الصناعة المحلية وزيادة تنافسية المنتجات المصرية.