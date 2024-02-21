أستاذ علوم سياسية: مذكرة مصر أمام «العدل الدولية» تاريخية

قال الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية، إن المذكرة المصرية التي طرحت اليوم أمام محكمة العدل الدولية تاريخية، بما تضمنته عن الاحتلال الإسرائيلي وجرائمه منذ احتلال فلسطين عام 1948، مشيرا إلى أن المذكرة المصرية تحدثت عن الجرائم التي ترتكب في المقداسات منها القدس الشريف والكنائس الموجودة في الأراضي الفلسطينية.

مرافعة مصر أمام «العدل الدولية»

وأضاف «الرقب»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن مرافعة مصر اليوم تحدثت عن جرائم الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة والضفة الغربية، مشيرا إلى أن المرافعة المصرية أكدت على أن الأمن والسلام في المنطقة لن يتحقق إلا في حالة إقامة الدولة الفلسطينية.

مصر أساس الاعتدال في المنطقة

وتابع، أن مصر الدولة التي يعول عليها دائما في فصل الصراعات في المنطقة، وتعتبر أساس الاعتدال في الإقليم، إذ تؤكد دائما على وجوب وقف جرائم الاحتلال، وإقامة دولة فلسطينية، مشيرا إلى أنه يجب على الاحتلال الإسرائيلي الالتزام بقرارات محكمة العدل الدولية.