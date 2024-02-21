اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. مصر تطالب بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين
كتب:
أحمد العانوسي
07:52 م | الأربعاء 21 فبراير 2024
الصفحة الأولى من عدد «الوطن» غدا
تقرأ في عدد «الوطن» غدًا الخميس 22 فبراير، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:
الصفحة الأولى
- مصر تطالب بإنهاء الاحتلال الإسرائيلى لفلسطين
- الحكومة توقع عقد إنشاء مشروع طبى تعليمى عمرانى بـ«الشروق»
- «مدبولى» يوجه ببدء الاستعدادات لاستضافة «المنتدى الحضرى العالمى»
- «المتحدة» تقدم الموسم الدرامى الأكبر عربياً.. إنتاج ضخم وصناعة وعى
- رسالة دكتوراه: «الوطن» الأعلى تفاعلاً على مواقع التواصل
- الباحث ارتكز على تحليل البيانات والتعليقات والردود المتداولة فى 5 أحداث رئيسية لفهم اهتمامات الجمهور
- المنطقة الشمالية العسكرية تُطلق حملة «بلدك معاك» لدعم الأسر الأكثر احتياجاً
- «الأهلى» يتدرب استعداداً لـ«ميدياما».. وانفراجة فى مستحقات لاعبى الزمالك
الصفحة الثانية
- مصر تطالب بإنهاء الاحتلال الإسرائيلى للأراضى الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية.. وتصف الوضع بـ«غير القانونى والخطير»
- «موسى»: الدمار الشامل يعيد «غزة» إلى العصور الوسطى.. والعدوان الحالى تطهير عرقى وليس دفاعاً عن النفس.. وإسرائيل ملزمة بتعويض المتضررين من احتلال أراضيهم
- أستاذ علوم سياسية: مصر أكدت عدم شرعية الاحتلال وسياسات ضم الأراضى وهدم المنازل وتهجير الشعب
- «فهمى»: احتلال الأراضى الفلسطينية انتهاك لكل الأعراف الدولية
- شيماء البردينى تكتب: بنت مصر
الصفحة الثالثة
- خبراء فلسطينيون: المرافعة توصيف قانونى للانتهاكات الإسرائيلية
- «الحرازين»: فضحت الجرائم المرتكبة من قِبل الاحتلال وعمليات التهويد والاستيطان.. و«هريدى»: قانونية منهجية أثبتت الجرائم وبيّنت موقف «القاهرة» الداعم للقضية
- نواب وسياسيون: «القاهرة» تبذل جهوداً لتخفيف معاناة الأشقاء وتوصيل صرخاتهم للعالم
- «مطاوع»: تعزز الرأى الاستشارى لصالح فلسطين بعد تقديمها أدلة وأسانيد منحت ثِقلاً للادعاءات
- «عابد»: «السيسى» يدعم الشعب الفلسطينى ونضاله من أجل الحرية والاستقلال.. و«مديح»: «القاهرة» لم تتوانَ لحظة عن دورها الريادى فى المنطقة
- «عكاشة»: «القاهرة» وضعت خطوطاً حمراء لإجبار الاحتلال على التراجع عن تهجير سكان «غزة»
- خبير الشئون الإسرائيلية: المرافعة كانت قوية ومكثفة وتضمنت تاريخ ممارسات الكيان الفجة
- د. أيمن الرقب يكتب: محاكمة الاحتلال
الصفحة الرابعة
- سحر الجعارة تكتب: «نتنياهو» مجرم حرب
- بلال الدوى تكتب: «مصر» تُزلزل (محكمة العدل الدولية)
- د. خديجة حمودة تكتب: هيا بنا إلى محكمة العدل الدولية
- جيهان فوزي تكتب: إلى أين يذهب «نتنياهو»؟!
- عماد فؤاد يكتب: فى معنى رجل الدولة (2)
الصفحة الخامسة
- «المتحدة» تقدم الموسم الدرامى الأكبر فى الوطن العربىإنتاج ضخم وصناعة وعى
الصفحة السادسة
- دعم المرأة والقضية الفلسطينية واحتضان نجوم العرب من أولوياتها
- البطولات النسائية حاضرة بقوة.. «غادة ونيللى وريهام وروجينا» الأبرز
- دعم القضية الفلسطينية بـ«مليحة» تحت شعار «الحب فى مواجهة الحرب»
- احتضان النجوم العرب ما بين أدوار بطولة ومشاركات مهمة
- منح الثقة لمواهب شبابية فى التمثيل والتأليف والإخراج
- 3 روايات تتحول لمسلسلات من بطولة الفخرانى والنبوى وياسر جلال
الصفحة السابعة
- النقاد: «المتحدة» كسرت التابوهات بمسلسلات الـ15 حلقة وعمل تاريخى ضخم.. ونجوم يظهرون على الشاشة لأول مرة
- فتحت أسواقاً جديدة لتشغيل عدد كبير من الفنانين والمخرجين.. المحتوى الدرامى وكفاءته فى المقام الأول.. وتنوع ما بين التاريخى والكوميدى والمشكلات الاجتماعية
- «الشناوى»: متفائل بدراما رمضان لسيطرة البطولة النسائية وبالتنوع بين الأعمال الاجتماعية والتاريخية والكوميدية
- «قاسم»: أتوقع موسماً قوياً ومتحمس لنيللى كريم فى «فراولة».. وأنتظر المسلسل الاجتماعى «إمبراطورية ميم»
- «سعد الدين»: تخصيص ميزانية ضخمة لتنفيذ الخطة الدرامية على أعلى المستويات و«الحشاشين» ملحمة تاريخية من العيار الثقيل
الصفحة الثامنة
- النجوم يتحدثون لـ« الوطن»
- شكراً لـ«المتحدة»ضبطت سوق الدراما وصعَّدت الشباب
- ياسر جلال: كل القوالب حاضرة فى موسم واحد
- أحمد العوضى: جهودها واضحة فى العمل الفنى
- خالد الصاوى: نجحتْ فى ضبط السوق
- أشرف زكى: استطاعت أن تُحسِّن من شكل الأعمال المعروضة
- أمير كرارة: تقدم وجبة متكاملة للمشاهدين
- أكرم حسنى: التنوع المتبع يصب فى صالح الجمهور
- حسن الرداد: كيان كبير يقدم محتوى جيداً
- عصام عمر: تمنح الموهوبين الفرصة
- عائشة بن أحمد: توفر عنصر الجودةفى المحتوى المقدم للجمهور
- فريال يوسف: تصعيد الشباب للبطولة خطوة تُحسب لـ«المتحدة»
- صابرين: تلعب دوراً مهماً فى تقديم أعمال فنية جيدة للجمهور وترتقى بالذوق العام