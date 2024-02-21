هاني تمام: «النصف من شعبان» ليلة البراءة من الذنوب لكل عباد الله

قال الدكتور هاني تمام، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، إن ليلة النصف من شعبان، أفضل ليلة عند الله سبحانه وتعالى بعد ليلة القدر، ولها أسماء عدة، منها براءة، لأن الله يكتب فيها براءة لعباده من النار، وليلة التكفير عن ذنوب العباد، وليلة عيد الملائكة.

وأضاف «تمام»، خلال حواره ببرنامج «البيت»، والمُذاع على شاشة «قناة الناس»: «5 ليال لا يرد فيهم الدعاء، أول ليلة من رجب، وليلة النصف من شعبان، وليلة الجمعة وليلة عيد الأضحى وليلة عيد الفطر».

ليلة المغفرة

وتابع أستاذ الفقه بجامعة الأزهر: «ليلة النصف من شعبان تسمى ليلة المغفرة، ربنا بيغفر لكل عباده إلا اثنين هما المشرك والمشاحن الذى يخاصم الناس، وعلشان كده لازم نصفى قلوبنا ونسامح كل الناس ولا نشغل نفسنا إلا بالله حتى يتجلى علينا الله بالمغفرة».