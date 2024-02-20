موعد ليلة النصف من شعبان.. اعرف باقي كام يوم لو ناوي تصوم

أيام قليلة تفصلنا عن شهر رمضان المعظم، وفي تلك الأيام ينتظر المسلمون حول العالم ليلة النصف من شعبان لإحيائها بالذكر والصيام، لما لها من فضل عظيم، لذا تستعرض «الوطن» موعد ليلة النصف من شعبان.

موعد ليلة النصف من شعبان

وحددت دار الإفتاء المصرية موعد ليلة النصف من شعبان، بأنها تبدأ من مغرب يوم السبت 14 شعبان 1445هـ الموافق 24-2-2024، وتنتهي فجر الأحد 15 شعبان 1445هـ الموافق 25-2-2024، وبذلك يتبقى على الاحتفال بليلة النصف من شهر شعبان 3 أيام فقط.

حكم الاحتفال بليلة النصف من شعبان

وذكرت دار الإفتاء المصرية، أن الاحتفال بِليلة النصف من شعبان مشروع على جهة الاستحباب، مشيرة إلى أن الشرع رغب في إحيائها بقيام ليلها وصوم نهارها؛ لنيل ثوابها وفضلها وما ينزل فيها من الخيرات والبركات.

الأعمال المستحبة في ليلة النصف من شعبان

وكشف مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف عن الأعمال المستحبة في ليلة النصف من شعبان وهي كالتالي:

- صيام يوم النصف من شعبان.

- الاستغفار والتوبة.

- الصلاة.

- قراءة القرآن.

- إزالة الشحناء.

- المسارعة بالخيرات.

- قيام الليل والتهجد.

واستشهد مجمع البحوث الإسلامية بالحديث النبوي، عن عبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنهما: قال، إن النبي صلي الله عليه قال: خمس ليال لا يرد فيهن الدعاء «ليلة الجمعة، وأول ليلة من رجب، وليلة النصف من شعبان، وليلتا العيد».