دعاء الرزق في ليلة النصف من شعبان.. اللهم ارزقني رزقا حلالا طيبا

أعلنت دار الإفتاء المصرية، أن السبت 24 فبراير هو موعد ليلة النصف من الشعبان التي تستمر من مغرب السبت حتى فجر الأحد، ولها فضل كبير لذلك يقبل الكثيرون على أداء الأعمال الصالحة في تلك الليلة ومن بينها الدعاء والصلاة، وعلى رأس الأدعية التي يرددها الكثيرون دعاء الرزق في ليلة النصف من شعبان.

دعاء الرزق في ليلة النصف من شعبان

وقالت الإفتاء، في منشور عبر صفحتها، إن ليلة النصف من شعبان هي ليلة مباركة يمكن استغلالها بمختلف الدعاء والابتهال للتقرب فيها إلى الله عز وجل، ونيل الخيرات في الدنيا والآخرة، وهناك دعاء الرزق في ليلة النصف من شعبان، الذي يحرص الكثيرون على ترديده، وجاء كالتالي:

- اللهم ارزقني علمًا نافعًا، ورزقًا واسعًا، وشفاءً من كل داء وسقم، يا من ترزق من تشاء بغير حساب، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، اللهم ارحمني رحمة تغنيني بها عمن سواك، إلهي أدعوك دعاء من اشتدت فاقته، وضعفت قوته، وقلت حيلته.

- اللهم ارزقني رزقًا حلالًا طيبا، وعجل لي به يا نعم المجيب.

- يا الله، يا رب، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، أسألك باسمك العظيم الأعظم أن ترزقني رزقاً واسعاً حلالاً طيباً، برحمتك يا أرحم الراحمين.

- اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا مباركا فيه كما تحب وترضى يا رب العالمين.

- اللّهم إن كان رزقي في السّماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرجه، وإن كان بعيدا فقرّبه وإن كان قريبا فيسّره، وإن كان قليلا فكثّره، وإن كان كثيرا فبارك لي فيه.

دعاء في ليلة النصف من شعبان

ومن صيغ الأدعية المختلفة التي يمكن الاستعانة بها في دعاء الرزق في ليلة النصف من شعبان:

- يا كريم، اللهم يا ذا الرحمة الواسعة، يا مُطَّلِعَاً على السرائر والضمائر والهواجس والخواطر، لا يعزب عنك شيء، أسألك فيضة من فيضان فضلك، وأُنسَا ً وفرجاً من بحر كرمك، أنت بيدك الأمر كلّه ومقاليد كل شيء، فهب لنا ما تقرّ به أعيننا، وتُغنينا عن سؤال غيرك، فإنك واسع الكرم يا كريم يا رحيم.

- اللهم يا رازق السائلين، يا راحم المساكين، ويا ذا القوة المتين، ويا خير الناصرين، يا ولي المؤمنين، يا غيّاث المستغيثين، إياك نعبد وإيّاك نستعين، اللهم إني أسألك رزقا واسعا طيبا من رزقك.

اللهم ارزقني رزقا واسعا حلالا طيبا من غير كدٍّ، واستجب دعائي من غير رد، وأعوذ بك من الفقر والدّين، اللهم يا رازق السائلين، يا راحم المساكين، ويا ذا القوة المتين، ويا خير الناصرين، يا ولي المؤمنين، يا غيّاث المستغيثين، إياك نعبد وإيّاك نستعين.

- اللهم اغننا بحلالك عن حرامك، وتولنا فأنت أرحم الراحمين.