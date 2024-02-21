ماذا حدث في ليلة النصف من شعبان؟.. «الإفتاء» توضح (فيديو)

يحرص المسلمون في ليلة النصف من شعبان على الإكثار من العبادات والصلوات وترديد الأدعية، لما لها من فضل عظيم وثواب كبير، إلا أن البعض قد لا يعلم ماذا حدث في ليلة النصف من شعبان، وما فضلها والأعمال المستحبة فيها، وهو ما يستعرضه هذا التقرير.

ماذا حدث في ليلة النصف من شعبان؟

في الحديث عن ماذا حدث في ليلة النصف من شعبان؟ قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إنها ليلة من أعظم الليالي، خاصة أن بعض العلماء رجحوا تحويل القبلة فيها من بيت المقدس إلى بيت الله الحرام، بعد أن صلى الصحابة ما يقرب من 16 شهرًا، ويعني هذا أن البعض الآخر من العلماء، يرى أن تحويل القبلة في رجب.

اعرف ماذا حدث في ليلة النصف من شعبان

أضاف الشيخ عويضة عثمان، في حديثه عن ماذا حدث في ليلة النصف من شعبان؟ خلال مقطع فيديو نشرته دار الإفتاء عبر قناتها على موقع «يوتيوب»، أن الإمام أحمد والطبراني، روى أن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا ليلة النصف من شعبان، فيغفر إلى أكثر من شعر غنم بني كلب»، هذه القبيلة المعروفة بكثرة الغنم.

الأعمال المستحبة في ليلة النصف من شعبان

وتابع خلال الحديث عن ماذا حدث في ليلة النصف من شعبان؟ أن المقصود من ذلك، أن من يطلب الغفران يرحمه الله تعالى ويغفر له، مضيفًا أن النبي صلى الله عليه وسلم، قام يصلي إلى آخره حتى قال للسيدة عائشة، أتدرين أي ليلة هذه؟ قالت الله ورسوله يعلم، قال، هذه ليلة النصف من شعبان، إن الله عز وجل يتطلع إلى عباده ليلة النصف من شعبان، فيغفر للمستغفرين، ويرحم المسترحمين، ويترك أهل الحقد كما هم.

وأوضح «عويضة» الأعمال المستحبة في ليلة النصف من شعبان، قائلا إن لها مكانة عند الله، لذلك يستحب فيها كثرة الدعاء بالعفو والمغفرة وصلاح الحال، وكذلك يستحب فيها الصيام وقراءة القرآن والتصدق وترك المشاحنات، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام بين أن الله يغفر للناس في تلك الليلة إلا المشاحن الذي خاصم أخاه أو أخته أو قطع صلة الرحم.