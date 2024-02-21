«حقوقي»: مرافعة مصر التاريخية أثبتت أنها كانت وستظل المدافع الأول عن القضية الفلسطينية

قال الدكتور محمد ممدوح عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن ما حدث في القضية الفلسطينية أثبت بكل تأكيد أن هناك ازدواجية في تطبيق المعايير، وأن ما حدث في القضية الفلسطينية والأزمة الأوكرانية، أثبت أن للعدالة وجوه كثيرة وليس وجه واحد.

وأضاف «ممدوح»، خلال حواره مع الإعلامي محمد مصطفى شردي ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع عبر قناة «الحياة»، أن مرافعة مصر التاريخية أثبتت أن الدولة المصرية كانت وما زالت وستظل، المدافع الأول عن القضية الفلسطينية، وأن مصر ظلت تدافع عن القضية الفلسطينية بشرف في زمن عز فيه الشرف.

جرائم الاحتلال انتهاك لكل معايير حقوق الإنسان

وأوضح أن جرائم الاحتلال انتهاك لكل معايير حقوق الإنسان، وانتهاك اتفاقية جينيف الرابعة، وكل بنود القانون الدولي الخاصة بالتهجير القسري، وفي ظل هذه الأزمة يجري الحديث عن 700 ألف مستوطن، وتقوم إسرائيل بتغيير الطبيعة الفلسطينية الديموغرافية لتوطينهم.

دعم الاحتلال للمستوطنين

وتابع: «سلطات الاحتلال كل يوم بتدم المستوطنين وكل يوم تدعم جرائم، غير اللي موجود في قطاع غزة.. وسلطات الاحتلال مش هي بس اللي مجرمة.. سلطات الاحتلال تدعم المستوطنين في جرائم أشد عنف وأشد قسوة مما يقوم به الجيش النظامي.. ومحتاجين ننظر مين بيدي المستوطنين سلاح وبيأمنهم حتى يقوموا بالفتك بالمدنيين العزل».