«الخارجية الفلسطينية»: ما يحدث في الضفة يُنذر بتصعيد كبير من قبل المستوطنين

قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، إنّ ما حدث أمس واليوم في مناطق متفرقة بالضفة الغربية، يُنذر بتصعيد كبير من قبل المستوطنيين الإسرائيليين، مطالبا بوقف فوري للعنف تجاه الفلسطينيين.

وأضاف المالكي، خلال مؤتمر صحفي مع نظيرته الألمانية أنالينا بيربوك: «تحدثت مع نظيرتي الألمانية في كثير من التفاصيل عن جرائم الاحتلال الإسرائيلي، ولا بد من لجم المستوطنين وتوفير الحماية للفلسطينيين الأبرياء في الضفة».

وتابع وزير الخارجية الفلسطيني، أنّ اجتياحات القوات العسكرية الإسرائيلية في الضفة وتحديدا مخيمات اللجوء، يشير إلى استهداف إسرائيلي واضح ليس فقط لوكالة «أونروا»، لكن أيضا إلى كل ما هو فلسطيني، مضيفًا: «نريد أن نحافظ على الاستقرار والأمن في الضفة، وهذا جهد نبذله نحن كسلطة فلسطينية ونجحنا فيه حتى اللحظة، ونأمل في أن نستمر في النجاح حتى لا تتحول الضفة إلى قطاع غزة آخر».