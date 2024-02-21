مطار العريش يستقبل طائرة إماراتية تحمل مساعدات إنسانية لصالح أهل غزة

استقبل مطار العريش الدولى بشمال سيناء، مساء اليوم، طائرة مساعدات إنسانية لصالح الفلسطينيين فى قطاع غزة.

وصول طائرة إماراتية

صرح مصدر مسؤول بمطار العريش الدولي، بوصول طائرة إماراتية، تحمل على متنها 11 طنا من الأدوية والمستلزمات الطبية المقدمة من منظمة الصحة العالمية.

تفريغ شحنة الطائرة

أضاف أنه جرى تفريغ شحنة الطائرة ونقلها بشاحنات إلى المخازن اللوجستية في مدينة العريش تمهيدا لإدخالها إلى قطاع غزة عن طريق ميناء رفح البري بالتنسيق ما بين الهلال الأحمر المصري ونظيره الفلسطيني ووكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا».

وكانت قد دخلت عبر ميناء رفح البري بشمال سيناء في وقت سابق اليوم، 24 شاحنة مساعدات إنسانية متنوعة إلى الفلسطينيين بقطاع غزة، 20 منها محملة بالمساعدات الإنسانية والإغاثية و4 شاحنات وقود.