وزير العمل يتابع اختبارات المرشحين لعمالة موسم الحج 2024 (صور)

شهد حسن شحاتة وزير العمل، صباح اليوم الاثنين، اختبارات عمال وجزارين من المرشحين للعمل خلال موسم الحج للعام الهجري 1445، والتي تنظمها لجنة سعودية، وشدد الوزيرعلى أهمية التزام شركات إلحاق العمالة بالخارج والعِمالة بكافة الشروط والإجراءات الرسمية، ووجه العمال الشكر والتقدير للوزارة على دورها في المتابعة وتذليل العقبات أمامهم خلال فترة التقديم بشركات إلحاق العمالة المُعتمدة من الإدارة العامة لشركات إلحاق العمالة التابعة للوزارة، ومراقبة وإنهاء كافة إجراءات التعاقد السفر والاختبارات الحالية، واستمرار متابعتهم حتى داخل المملكة من خلال مكتب التمثيل العمالي، كما أشادوا بوحدة توجيه ما قبل المُغادرة، ودورها في توعيتهم بحقوقهم وواجباتهم خلال فترة العمل في السعودية.

اختبارات عمال وجزارين للعمل في موسم الحج 2024

حضر عملية الاختبارات من وزارة العمل، مهيب مدير عام الإدارة العامة لشركات إلحاق العمالة، وعمرو يوسف باحث بإدارة الشركات، ومحمد النحاس مدير عام الإدارة للاتصال السياسى والشؤون البرلمانية، ومصطفى صلاح باحث اتصال سياسى، ومحمد مجدى باحث علاقات عامة ومراسم، ومحمد بيبرس باحث تفتيش عمل، وحماده سليمان باحث بإدارة العامة للأمن.

وكان حسن شحاتة وزير العمل التقى الأسبوع الماضي مع عددِ من العِمالة المصرية الموسمية من جزارين وعمال، مُرشحين للعمل في موسم الحج خلال العام 2024، وذلك داخل مقر وحدة توجيه ما قبل المُغادرة التابعة لوزارة العمل، والتي تأسست وأُطلقت بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة والاتحاد الأوروبي في العام الماضي، وتقوم بتقديم خدمات توعوية للعِمالة المُرشحة للعمل بالخارج، لضمان الحفاظ على حقوقهم وحمايتهم ورعاية مصالحهم عن طريق تقديم خدمات التدريب والتوجيه والإرشاد، وتزويدهم بالمعرفة والمهارات اللازمة، بما يُساعدهم على العمل بشكل مُستقر في المجتمع بدولة المقصد، فضلًا عن حِمايتهم من التعرض لأي شكل من أشكال الاستغلال أو الاحتيال.

مكتب التمثيل العمالي في السعودية

واستمع الوزير إلى استفسارات العمال المصريين، ونوعية أي تحديات واجهتهم أثناء التقديم، ووجههم بالتواصل المباشر مع مكتب التمثيل العمالي المُلحق بالقنصلية المصرية بجدة، أو التواصل مع وزارة العمل بالقاهرة عن طريق الموقع الرسمي على الإنترنت، حال تعرضهم لأي مشكلات خلال فترة عملهم داخل المملكة.