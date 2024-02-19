وزير العمل يسلّم شابا من ذوي الهمم عقد عمل في شركة خاصة

استقبل حسن شحاتة وزير العمل في مكتبه بديوان عام الوزارة، المواطن أحمد عمر جاد الكريم، من ذوي الاحتياجات الخاصة «إعاقة بصرية» رفقة والده، وسَلّمهُ عقد عمل بشركة خاصة للإدارة والاستشارات العقارية براتب 4000 جنيه شهريًا.

دمج ذوي الاحتياجات الخاصة في سوق العمل

وبحسب بيان صحفي اليوم، دار حوار بين الوزير والشاب أحمد من أبناء محافظة القاهرة، والبالغ من العمر 24 عامًا، وطَمْأَنَه بأنّ الجمهورية الجديدة حريصة على التعامل مع المواطنين بشكل لائق وكريموخاصة ذوي الهمم، وأنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي يتابع الملف بنفسه، ويوجّه بدمجهم في سوق العمل.

ووجّه الشاب أحمد الشكر والتقدير لوزير العمل على الاستقبال وسرعة التوجيه بتوفير فرصة عمل، مؤكدًا اعتزازه بانتمائه للجمهورية الجديده بقيادة الرئيس السيسي، التي تهتم بذوي الهمم، وتعهّد بالعمل الجاد للمزيد من الارتقاء والتقدم لمصر.

حضر اللقاء والد الشاب أحمد عمر، واللواء محسن الحلفاوي مدير العلاقات العامة والحكومية بالشركة، وهبه أحمد مدير عام التشغيل بالوزارة.