خبير: مرافعة مصر أمام «العدل الدولية» فندت حجج الاحتلال الإسرائيلي

أكد الدكتور أسامة السعيد، خبير الشؤون الدولية، أن المرافعة التي قدمتها المستشارة القانونية لوزارة الخارجية المصرية أمام محكمة العدل الدولية كانت وافية ومدروسة بعناية، وحملت خطابًا سياسيًا ودبلوماسيًا في أعلى درجات النضج والاحتراف والمهنية.

كلمة مصر استطاعت تحقيق الهدف المطلوب

وشدد «السعيد»، خلال حواره عبر الإنترنت مع الإعلامي كمال ماضي، ببرنامج «ملف اليوم»، المُذاع عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، على أن السياقات التي دارت حولها المرافعة المصرية اليوم هي سياقات قانونية وتاريخية وإنسانية، وكذلك الواقع الذي تحاول أن يفرضه الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وذكر أن كلمة مصر استطاعت أن تحقق الهدف، وهو تفنيد كل مزاعم الاحتلال فيما يتعلق بتبرير استمرار الاحتلال للأراضي الفلسطينية، وكشف الجرائم الإسرائيلية المتواصلة في استهداف المدنيين وبناء المستوطنات وجرائم تخالف المواثيق الإنسانية.

مصر فندت كل الحجج التي قام عليها الاحتلال

وأضاف أن البعد القانوني أيضًا كان حاضرًا في مرافعة مصر اليوم، وهذا متوقع ومطلوب لأنها أمام أعلى درجة من درجات القضاء العالمي، مشددًا على أن المرافعة جاءت واضحة في تفنيد كل الحجج القانونية التي قام الاحتلال عليها.

وأكد «السعيد»، أن الرسالة وصلت اليوم من المرافعة وهذا ليس بجديد على مصر، حيث أن الدولة المصرية عبرت مرارًا وتكرارًا عن هذه الرؤية وفي كل المحافل الدولية ودعم الشعب الفلسطيني والتأكيد على عدم شرعية الاحتلال، وهو أمر معتاد في الخطاب المصري.