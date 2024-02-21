صحيفة إسرائيلية تزعم حصول جيش الاحتلال على وثائق بشأن يحيى السنوار وحزب الله

زعم موقع إسرائيلي امتلاك جيش الاحتلال الإسرائيلي وثائق عثر عليها في مدينة خان يونس بقطاع غزة، بشأن حصول قائد الفصائل الفلسطينية في القطاع، يحيى السنوار في قطاع غزة، على وعد من حزب الله اللبناني بفتح جبهة في الشمال.

وثيقة مزعومة

وبحسب مزاعم صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية، جاء في الوثيقة أن السنوار كتب لباقي أعضاء الفصائل أنه تم الحصول على تعهد بأن يكون هناك تنسيق كبير لتنفيذ مشروع التحرير الكبير.

وثائق أخرى

وزعمت الصحيفة حصولها على وثائق أخرى، بأن العمل المشترك في الجنوب سيكون بالتوازي مع عمل آخر في الشمال وسط تدريب حزب الله في تدريبات تعرف بـ «فتح الجليل».

تضارب التنسيق

وعلى حد تعبير الصحيفة الإسرائيلية، فإن آية الله في طهران وحسن نصر الله خيبا آمال السنوار، ولكن في نفس الوقت استعد 15 فوجا لعملية عسكرية ولكن لم يعرفوا بتوقيت الهجوم ولم يكن هناك سرعة في إصدار الأوامر من قبل السنوار.

وأشارت الصحيفة إلى أن حزب الله اكتفى بأن يطلق النار على مواقع في جبل دوف، ومحاولة إرهاق جيش الاحتلال الإسرائيلي وهذا يعد إنجازا للحزب، حيث تم إخلاء مستوطنات إسرائيلية بها أكثر من 100 ألف إسرائيلي وتحولوا إلى لاجئين إسرائيليين.

تعليق مصدر إسرائيلي

في الوقت نفسه، ذكر مصدر إسرائيلي، أن الحزب تجنب الدخول في حرب واسعة بشكل فوري بحسب إيران التي أشارت للحزب إلى أن إسرائيل سترد بقوة كبيرة، وأنه يجب الانتظار للرد الحاسم إذا هاجمت إسرائيل المنشآت النووية الإيرانية.