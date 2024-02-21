كاتب صحفي: إسرائيل قدمت دليل إدانة على ممارسة الاحتلال جرائم إبادة

قال الكاتب الصحفي، الدكتور أسامة السعيد، إن المحاكمات التي تُجرى في محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل، تأتي في إطار جرائم إبادة كبرى ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة، متابعًا: «إسرائيل نفسها قدمت دليل إدانة كافيا للعالم، ليرى أن الاحتلال يمارس جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب، ويخالف كل المواثيق الدولية».

توقيت محاكمة إسرائيل مهم

أشار «السعيد» خلال مداخلة على فضائية «إكسترا لايف»، إلى أن التوقيت الذي يتم فيه إجراء المحاكمات مهم، لأنه يمثل مشاهدة عينية لما يمكن أن يرتكبه الاحتلال، مكملًا: «الاحتلال يعيش أسوأ أيامه على الإطلاق، ويعاني حالة من الانتقادات الدولية، وكذلك تعاني دولة إسرائيل من الفشل السياسي والأمني، والانقسامات الداخلية».

أضاف الكاتب الصحفي أن كلمة مصر اليوم في محكمة العدل الدولية، كانت كلمة حق وعدل وقانون، فالكلمة التي ألقتها ممثلة مصر اليوم أمام محكمة العدل الدولية، كانت تجسيدًا لحنكة الرؤية المصرية والاحترافية الدبلوماسية المصرية، موضحًا أن الكلمة تعلقت بعدة محاور، منها المحور التاريخي، الذي يكشف ملابسات الجوانب التاريخية المتعلقة بالاحتلال الإسرائيلي منذ 1967.

تفنيد حجج إسرائيل القانونية في جلسة محكمة العدل اليوم

واستكمل: «انتقلت الممثلة المصرية فيما بعد ذلك، إلى تفنيد الحجج القانونية المتعلقة بجرائم إسرائيل، وبفضح الجرائم التي ارتكبتها، والكشف عن كيفية انتهاكها للقانون الدولي على أكثر من مستوى، سواء في تجريد الفلسطينيين من ممتلكاتهم ومنحها للمستوطنين الإسرائيليين، أو من خلال ارتكاب مجازر ومذابح بحق المدنيين الأبرياء، أو مخالفتها للقوانين والأعراف الدولية».