فيديو وشائعة اعتقال وتصريحات صديق.. هكذا ظهر يحيى السنوار خلال أسبوع

مازال كابوس يحيي السنوار زعيم حركة حماس في قطاع غزة يطارد دولة الاحتلال الإسرائيلي، حيث كان حاضرًا بقوة في وسائل الإعلام والصحف، سواء في الأراضي المحتلة أو أي أماكن أخرى.

السنوار حاضر في 3 أخبار خلال أسبوع

ومنذ أسبوع، نشر متحدث جيش الاحتلال فيديو قصيرا لا تتجاوز مدته دقيقة واحدة، يزعم أنه للسنوار من داخل أحد أنفاق غزة، ويظهر فيه يحيى السنوار وهو يسير مع عدد من أفراد عائلته، بحسب ما ذكرت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» الأربعاء الماضي.

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شائعات القبض على السنوار

كما انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي شائعات مفادها أن قوات الاحتلال ألقت القبض على السنوار بسبب صورة لشخص قد يشبهه في ملامحه، لكن سرعان ما نفت صحيفة «معاريف» الإسرائيلية صحة هذه الصور، مؤكدةً أنها لشخص شبيه وليس له.

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تصريحات صديق السنوار

ومؤخرًا، اهتمت وسائل الإعلام بتصريحات صديق السنوار المقرب عصمت منصور، الذي أكد أن «السنوار» لم يتوقع أن يكون لهجوم 7 أكتوبر مثل هذه العواقب التي وصفها بـ«الخطيرة»، مُضيفًا أن «حسابات السنوار انحرفت عن مسارها، ورد فعل دولة الاحتلال لم يكن من المُمكن السيطرة عليه، والآن حصلنا على هذه النتيجة».

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