كاتب صحفي: تحركات دولية واسعة لوقف المجازر الإسرائيلية بحق الفلسطينيين

وصف جميل عفيفي، الكاتب الصحفي بالأهرام، مرافعة مصر أمام محكمة العدل، اليوم الأربعاء، بأنها «تاريخية»، مؤكداً أنها تأتي ضمن تحرك دولي ناتج عما يتم من وحشية وإجرام إسرائيلي واضح للعيان، لافتاً إلى «التحركات الدولية الحالية من أجل وقف العدوان الغاشم والمجازر اليومية، حيث تم الاستماع للعديد من المرافعات اليوم، أمام العدل الدولية».

وأضاف «عفيفي»، في مداخلة هاتفية له على شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أنَّ الأمم المتحدة طلبت من محكمة العدل الدولية الرأي الاستشاري في هذا التوقيت، لأن كم الانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني الأعزل، أصبح واضحاً، بجانب عمليات القتل الممنهجة.

وتابع الكاتب الصحفي: «محاولات التصفية التي تنفذ في الوقت الحالي من قبل قوات الاحتلال، بجانب محاولات التهجير القسري للشعب الفلسطيني من أرضه، جميعها جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، وهي جرائم واضحة للعيان، وجميع دول وشعوب العالم ترى على الهواء مباشرةً عمليات الإبادة الجماعية من طرف جيش الاحتلال الإسرائيلي، ضد الفلسطينيين العزل».