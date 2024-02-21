«DMC» تبرز خبر «الوطن».. السيسي: دعم مصر للعراق ثابت وراسخ

عرض برنامج «8 الصبح» المذاع عبر فضائية «DMC» الخبر الذي نُشر في عدد اليوم من جريدة «الوطن» والذي جاء بعنوان «السيسي: دعم مصر للعراق ثابت وراسخ ونساند جهوده لتعزيز الاستقرار والتنمية».

وقال الكاتب الصحفي مصطفى أمير، إنَّ ذلك جزءًا من دور مصر من خلال إجراءات الحوارات واللقاءات المستمرة واستقبالها للقادة والمسؤولين لتوطيد العلاقات الثنائية ما بين البلدان الشقيقة، بالإضافة إلى الحديث عن الملف الأبرز والأهم، وهو القضية الفلسطينية، وما يحدث في قطاع غزة من الاحتلال الإسرائيلي.

العلاقات الثنائية بين مصر والعراق

وأضاف «أمير» خلال لقائه ببرنامج «8 الصبح»، المذاع على فضائية «DMC»، قائلًا: «بالأمس كان لقاء مع رئيس تيار الحكمة العراقي عن العلاقات الثنائية بين البلدين، وتطوير العلاقات، وهناك تاريخ ممتد بين مصر والعراق، وتاريخ طويل من العلاقات الثنائية والاقتصادية والتجارية، وكذلك على الجانب الدبلوماسي».