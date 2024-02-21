السفير المصري يسلم رئيس ليبيريا برقية تهنئة من الرئيس السيسي لفوزه بالانتخابات

استقبل رئيس جمهورية ليبيريا، جوزيف بواكاي، السفير المصري لدى منروفيا، أحمد عبدالعظيم، الذي قام بتسليم خطاب التهنئة الموجه من الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى الرئيس الليبيري، بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية، وقد حضرت المقابلة وزيرة الخارجية الليبيرية.

السفير المصري ينقل تحيات الرئيس السيسي

وبحسب الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية على موقع «فيسبوك»، فقد نقل السفير المصري تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى رئيس جمهورية ليبيريا، كما أكد تطلع الجانب المصري لتعزيز أطر التعاون بين البلدين في المجالات المختلفة خلال الفترة القادمة، وتعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة في المجالات ذات النفع المشترك للجانبين، والعمل على توسيع أطر التعاون الثنائي في مختلف المجالات وخاصة تعزيز مستويات التبادل التجاري بين البلدين.

شكر وتقدير للرئيس السيسي

من جانبه، أعرب الرئيس الليبيري عن خالص شكره وامتنانه للرئيس المصري، راجيًا نقل خالص تحياته للرئيس عبدالفتاح السيسي، كما أبدى اعتزازه بالعلاقات التاريخية التي تربط بين مصر وليبيريا، مشيدا بالدور التاريخي والريادي لمصر في القارة الإفريقية.

شكر للحكومة

وشدد على شكره للحكومة المصرية على ما يتم تقديمه من كافة أوجه الدعم الفني والدورات التدريبية المقدمة للجانب الليبيري، والتي تهدف إلى بناء قدرات الكوادر في كافة القطاعات، وبما يشكل إضافة فعالة وحقيقية لخطط التنمية الوطنية الليبيرية.