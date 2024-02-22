الإفتاء توضح كيفية الصلاة الصحيحة والأركان القولية فيها (فيديو)

تحرص غالبية المسلمين في هذه الأيام المٌباركة على المٌداومة على أداء جميع الصلوات، والصلاة في الإسلام من أهم العِبادات على الإطلاق فهي عماد الدين، لذلك لا بد من الحرص عليها لما لها من ثواب عظيم، إلا أن البعض قد لا يعلم كيفية الصلاة الصحيحة، وهو ما يستعرضه هذا التقرير.

كيفية الصلاة الصحيحة

أجاب الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على تساؤل كيفية الصلاة الصحيحة، قائلا إنه بعد التطهر للصلاة، يبدأ الإنسان بتكبيرة الإحرام ثم يقرأ الفاتحة، ثم ما تيسر من القرآن بعد الفاتحة، ثم يركع حتى يطمئن راكعًا، ثم يرفع من الركوع حتى يعتدل قائما، ثم يسجد حتى يطمئن ساجدا.

اعرف كيفية الصلاة الصحيحة

وتابع «ممدوح» في مقطع فيديو عبر قناة دار الإفتاء على «يوتيوب» حديثه عن كيفية الصلاة الصحيحة، قائلا، إنه بعد ذلك يجلس المصلي بعد السجدة الأولى حتى يطمئن، ثم يسجد مرة ثانية ويطمئن ساجدا، ثم يقوم إلى الركعة التالية، أو إلى التشهد، حسب الصلاة التي يُؤديها، ويفعل هذا في صلاته كلها.

واستكمل أمين الفتوى بدار الإفتاء، خلال حديثه عن كيفية الصلاة الصحيحة، أن التشهد الأخير، هو ركن من أركان الصلاة، ولذلك فإن الأركان القولية في الصلاة، هي «الفاتحة والتشهد»، وماعدا ذلك من أقوال هي من سنن الهيئات، مثل قول «سبحان ربي العظيم» في الركوع، أو قول «ربنا ولك الحمد» بعد الركوع، وهكذا.