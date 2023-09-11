أمين الفتوى يوضح طريقة الجلوس الصحيحة بين السجدتين في الصلاة

أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول كيفية الجلوس الصحيحة بين السجدتين في الصلاة وما يقال فيه من ذكر.

كيفية الجلوس الصحيحة بين السجدتين

وقال أمين الفتوى بدار الافتاء المصرية، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الاثنين: «السنة في الجلوس بين السجدتين، أن يجلس مفترشا، بمعنى أن يثني رجله اليسرى فيبسطها ويجلس عليها، وينصب رجله اليمنى، جاعلا أطراف أصابعها إلى القبلة، وذلك في التشهد الأول، أما التشهد الأخير أن يدخل قدمه اليسرى تحت ساقه اليمنى».

وتابع: أن هذا كله مستحب، ولو تركها المصلي في التشهد الأول وافترش في التشهد الأخير لم تبطل صلاته، ومن الأذكار التي يمكن قولها بين السجدتين «رب اغفر لي».