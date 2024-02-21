وزيرة خارجية جنوب إفريقيا تشيد بمواقف مصر الداعمة للقضية الفلسطينية

التقى سامح شكري وزير الخارجية، اليوم، مع وزيرة خارجية جنوب إفريقيا ناليدي باندور، على هامش مشاركتهما في اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة العشرين، بمدينة ريو دي جانيرو البرازيلية.

خصوصية العلاقات بين البلدين

وقال السفير أحمد أبوزيد المتحدث الرسمي مدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بحسب صفحة الوزارة على «فيسبوك»، إن اللقاء تناول التأكيد على خصوصية العلاقات الثنائية بين البلدين وتناميها خلال السنوات الأخيرة، والتواصل الدائم بين قادة البلدين للتنسيق بشأن الموضوعات ‏الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

كما جرى تأكيد أهمية تطوير أطر العلاقات الثنائية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية وإعطاء أولوية لتعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي.

أضاف أن اللقاء تطرق أيضاً إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، حيث ركز الوزيران على الأوضاع في قطاع غزة، واستعرض وزير الخارجية الجهود المصرية المبذولة على كل الأصعدة لوقف العدوان على القطاع وإدخال المساعدات لتخفيف المعاناة عن الشعب الفلسطيني.

وأثنت وزيرة خارجية جنوب إفريقيا على المواقف المصرية الداعمة للقضية الفلسطينية، واهتمت بالتنسيق مع الوزير شكري، لبحث مسارات التحرك المستقبلية، مؤكدة أن حماية الشعب الفلسطيني تأتي على رأس قائمة أولويات بلادها في الوقت الراهن.

زيارة شكري لجنوب إفريقيا

أعربت وزيرة خارجية جنوب إفريقيا عن تطلعها لزيارة الوزير شكري، إلى جنوب إفريقيا لعقد الدورة العاشرة من اللجنة المشتركة للتعاون بين البلدين في أبريل المقبل، التي تمثل أساساً نحو تطوير آليات العمل المشترك وتعزيز الشراكة الاقتصادية والتنموية، بما يتماشى مع حجم اقتصاد البلدين.

وفي ختام اللقاء، اتفق الوزيران على تبادل الترشيحات بين البلدين في المحافل الإقليمية والدولية، وكذلك الحفاظ على وتيرة التنسيق والتشاور حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، وأكدا أهمية تضافر الجهود الرامية إلى تعزيز السلم والأمن في المنطقة والتي تُمثل ركيزة أساسية للأمن الدول.