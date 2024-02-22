خالد منتصر: مررت بثلاث محطات فارقة في حياتي.. بينها فرج فودة

أكد الدكتور خالد منتصر، الكاتب والمفكر، أنه مر بثلاث محطات فارقة في حياته، أولها الذهاب للاستماع إلى المحاضرات قسم اللغة العربية بكلية الآداب بجامعة القاهرة، وجاءت المحطة الثانية خلال لقائه مع المفكر زكي نجيب محمود في حوار أجراه في مجلة مطبوعة، بينما كانت المحطة الثالثة عند لقائه بمجموعة شباب وصداقتهم برغم فارق السن بالدكتور فرج فودة.

اللغة العربية ارتبطت في ذهني بالتحفظ

وأضاف «منتصر»، خلال لقائه ببرنامج «الشاهد»، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن قسم اللغة العربية بكلية الآداب يحتاج لكتاب حينها، حيث شهدت تلك الفترة بعض رموز اليسار، فاللغة العربية كانت مرتبطة في ذهنه بالتحفظ ويميلون للمشايخ أو أنها فرع من الأزهر أو دار العلوم.

كنت أهرب من الكلية للجلوس في قسم اللغة العربية

وأشار إلى أنه كان يهرب من الكلية للجلوس في قسم اللغة العربية كمستمع، حيث تعرف على الدكتور سيد البحراوي، وكان من أقطاب اليسار، وكان وقتها متزوجا من أستاذة للغة الفرنسية في كل الآداب، كانا يمثلان اليسار بشكل جامح نسبيا.

وتابع: «كنت أستمع كلاما في القسم يستفز غدة التفكير بشكل كبير، خاصة أن الحضور كان من ضمنهم الدكتور جابر عصفور والدكتور نصر أبو زيد والدكتور عبد المحسن طه بدر، وأحمد مرسي وسهير القلماوي وسيد البحراوي وغيرهم، لم أرَ يسارا حنجوريا ولكن موقفا عمليا صارم».