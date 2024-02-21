خالد منتصر يكشف سر خلافه مع عصام العريان أثناء المرحلة الجامعية

قال الكاتب والمفكر الدكتور خالد منتصر، إن الكتب والمراجع كان يتم سرقتها من الأساتذة، وكانت الجماعة الإسلامية هي التي تقوم بهذه المهمة، وكانت العناصر البارزة التي تقوم بذلك هم حلمي الجزار، عصام العريان الذي تولى أمين اللجنة الثقافية في هذا التوقيت.

استقطاب أبناء الأقاليم

وأكد الدكتور خالد منتصر، خلال لقائه ببرنامج «الشاهد» مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن عصام العريان كان أمين اللجنة الثقافية في الكلية، وأرسل طلبة لتمزيق مجلة الحائط بعدما كتبت قصة عن عباس بن فرناس، والحديث عن عباس ابن فرناس وكأنه كالمصلوب، وبسبب هذه الكلمة تم تمزيق المجلة.

أكثر فئة يتم استقطابها

وتابع الكاتب والمفكر: أكثر فئة كان يتم استقطابها سريعًا من قبل هذه الجماعات هم أبناء المدن الجامعية القادمين من الأقاليم والأرياف.