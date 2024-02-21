خالد منتصر: الفتن الطائفية نشأت على أيدي الجماعات الإسلامية في السبعينات

قال الكاتب والمفكر الدكتور خالد منتصر، إن فكر الجماعة الإسلامية حول الحياة الاجتماعية كان ينحاز بشكل كبير إلى الحزن والتجهم.

وأكد الدكتور خالد منتصر، خلال لقائه ببرنامج الشاهد مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»: «تتلمذت على أيدي نماذج قبطية في غاية الرقي والتحضر والأخلاق، وكان من بين هؤلاء اللذين أخذت العلم منهم الدكتور مفيد إبراهيم سعيد، وكان هذا الطبيب راعي من رعاة الكنيسة».

وتابع الكاتب والمفكر: «هذا الرجل كان مكروه من الجماعة الإسلامية رغم أخلاقه الحميدة، ومن هنا بدأت أسمع كلمة مسلم ومسيحي، وليس مصري، لذا كان تصنيف المواطنين يتم وفق الديانة، ومن هنا بدأت أرى التطبيق الفعلي لمسألة المسلم والمسيحي داخل كلية من أعرق كليات الشرق الأوسط بالكامل وهي كلية طب قصر العيني، حيث كان من المستحيل أن يقترب مسيحي من قسم النساء والتوليد».

وواصل: «وكان المبرر في ذلك يتمثل في أن نجيب محفوظ باشا الذي أسس قسم النساء كان يضطهد المسلمين، وجميع الأساتذة اللذين جاءوا بعد نجيب محفوظ كانوا مسلمين وتلامذه نجيب محفوظ، وهو من أرسلهم في البعثات للخارج».

واستطرد: «عندما كنت طبيب امتياز كان يوجد زميل لي نائب في قسم الرمد، وقالوا له أنه من المستحيل أن يحصل على الدكتوراه بسبب أنه مسيحي، لذا كان هذا الطالب يذهب إلى الكنيسة كي يحل أزمته، ومن هنا جاءت فكرة الفتن الطائفية، وأصبحت كلمة المصري تتوارى للخلف كثيرًا».