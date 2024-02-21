خالد منتصر يكشف ملامح شخصية شباب الجماعات الإسلامية في السبعينيات

قال الكاتب خالد منتصر، إنه كان يحصل على المحاضرات في المرحلة الجامعية بجانب مدرجات كلية الاقتصاد والعلوم السياسية وكلية الإعلام داخل الحرم الجامعي، وكان يوجد نماذج من الزمن الجميل داخل الحرم، فكان من بين هذه النماذج الدكتور محمود فوزي، مع انتشار مجلات نوال السعداوي على جدران الكليات بالجامعة، وأحمد عبد الله رزة، وكان يساريًا نبيلًا.

التخلص من الفكر اليساري

وأكد منتصر، خلال لقائه ببرنامج الشاهد مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنه كان هناك شعور بهروب وانتهاء اليسار المصري، ثم بعد ذلك جاءت انتفاضة يناير وضربت قوى اليسار المنظمة مثلما حدث مع جريدة روزا اليوسف في 1977.

وتابع الكاتب والمفكر: «عبرنا كوبري الجامعة من القرن العشرين إلى القرن الرابع، حيث كنا في كلية الطب يتم فصل الفتيات عن الشباب، وكان يأتي للكلية طلبة بالجلباب الفلاحي».

سمات شخصيات جماعة الإخوان

واستطرد: «عندما التحقت بكلية الطب كانت جميع دفعتي من الفتيات غير محجبات، وعند التخرج 90٪ منهن قمن بارتداء الحجاب، وفي هذه الفترة بدأ يكون هناك غلظة في الحديث، الآذان كان يُرفع في مدرجات الجامعة أثناء المحاضرة في فترة السبعينيات، وأصبح الطالب هو إمام الأستاذ، ويصل الحديث مع الأستاذ إلى حد التعنيف».