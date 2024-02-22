أول رد من كاف على طلب تأجيل مباراة الأهلي وميدياما | عاجل

رد مصدر مسئول داخل الاتحاد الأفريقي كاف، على طلب النادي الأهلي في الوقت الحالي، تأجيل مباراة ميدياما في الجولة الخامسة من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أفريقيا، والتي من المقرر أن تقام مساء يوم الجمعة المقبلة.

أول رد من كاف على طلب الأهلي تأجيل مباراة ميدياما بسبب حادث الطائرةوقال مصدر مسئول داخل كاف في تصريحات خاصة لـ الوطن سبورت:« سيكون هناك مشاورات خلال الساعات المقبلة، بين المسؤولين بشأن طلب الاهلي وكاف يدرس تأجيل المباراة بشكل رسمي، إلى يوم أخر، في ظل الأزمة التي واجهت الفريق أثناء سفره إلى غانا خلال الساعات القليلة الماضية».

وطلب النادي الأهلي في بيان رسمي، تأجيل مباراة ميدياما في الجولة الخامسة من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أفريقيا، بسبب حادث لطائرة الفريق المتجهة إلى كوماسي لخوض لقاء ميدياما الغاني بدوري أبطال إفريقيا لظروف طارئة أجبرتها على عدم استكمال الرحلة.