عائد يومي يصل إلى 17%.. تفاصيل حساب الأهلي المصري للأفراد والشركات

يوفر البنك الأهلي المصري حسابات جارية بعائدات مرتفعة، منها حساب بعائد يومي يصل إلى 17% سنوياً، وهو متاح للأفراد والشركات، ويطلق عليه حساب الأهلي اليومي.

وبحسب جدول أسعار العائد لشهر فبراير 2024 من البنك الأهلي المصري، فالحد الأدنى لفتح الحساب 500 ألف جنيه، والحد الأدنى لاحتساب العائد 500 ألف جنيه.

وحساب الأهلي اليومي بالعملة المحلية فقط، ودورية صرف العائد يحتسب ويضاف يوميًا، ونرصد في السطور التالية شرائح الرصيد وأسعار العائد.

أسعار العائد على حساب الأهلي

- من 500 ألف جنيه وحتى 2 مليون جنيه، العائد 6%.

- أكثر من 2 مليون جنيه وحتى 5 مليون جنيه، 9%.

- أكثر من 5 مليون جنيه وحتى 10 مليون جنيه، 15%.

- أكثر من 10 مليون جنيه وحتى 20 مليون جنيه، 16%.

- أكثر من 20 مليون جنيه، 17%.

مميزات حساب الأهلي

- لا يوجد مصاريف شهرية، في حال نزول الرصيد عن الحد الأدنى لفتح الحساب.

- مصاريف فتح الحساب يكون مجانًا.

- إمكانية استخراج دفتر شيكات.

- يمكن إصدار بطاقة خصم مباشر.

- إمكانية فتح حساب مشترك.

- يمكن الاشتراك في الكشف الإلكتروني للحسابات من خلال خدمة الأهلي نت/الأهلي موبايل للأفراد، والإطلاع على كشف الحساب الإلكتروني من خلال الخدمة.

مصاريف حساب الأهلي

- المصاريف الإدارية لحساب الأهلي المصري 400 جنيه سنوياً، إذ أن يتم خصم 100 جنيه كل 3 شهور.

- مصاريف كشف الحساب الورقي 75 جنيهاً للكشف.