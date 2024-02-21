7 معلومات عن شقيقة كهربا.. وصفها نجم الأهلي بـ«الأم والسند»

نشر لاعب الأهلي، محمود كهربا، صورًا، من حفل زفاف شقيقته، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، والتي تربطه بها علاقة قوية، إذ يعتبرها سنده في هذه الحياة، وبمثابة والدته، وانهالت عليه التعليقات بالمباركة، والدعاء لشقيقته بالسعادة، ويتمم الله فرحتها على خير، لذا يبحث البعض عن 7 معلومات عن شقيقة كهربا.

7 معلومات عن شقيقة كهربا

تدعى سالي سليمان.

هي الشقيقة الكبرى لمحمود كهربا.

ترافق شقيقها في كل مكان، وتعتبره هدية من الله سبحانه وتعالى، وقضت مع عائلتها رحلة صيفية، يوم 10 أغسطس 2023، معلقة: «أخي هو الهدية التي قدمها الله لعائلتنا».

تزوجت من شخص يدعى محمد حسن البغدادي.

احتفلت بزفافها في أحد فنادق القاهرة الكبرى.

زارت بيت الله الحرام في شهر مارس الماضي عام 2023.

احتفلت بعيد ميلادها، 11 سبتمبر 2023، وعلَّقت عبر حسابها الرسمي على «إنستجرام»: «اللهم إني أستودعك عامًا مضى من عمري، فاغفر لي ما كان، وبارك لي في عامي الجديد، حقًا لقد كان عامًا مليئًا بستر الله وكرمه وفضله».

محمود كهربا يشارك شقيقته في معظم تجهيزات الفرح

شارك محمود كهربا شقيقته في معظم تجهيزات الفرح، ونشر صورًا تجمعهما عبر حسابه الرسمي على «إنستجرام»، لتنهال عليه التعليقات بالمباركة والدعاء للعروسين، معلقًا: «أنا أخو العروسة ودي أختي الكبيرة، اللي بعتبرها أمي وسندي، واللي طول العمر في ضهري وواقفة جنبي وما سابتنيش ولا لحظة».

دعا محمود كهربا لشقيقته بالسعادة، وأن تكتمل فرحتها على خير، قائلًا: «ربنا يفرحلي قلبك يا حبيبتي، ويسعدك في حياتك الجديدة يارب، ويجعلنا طول عمرنا سند لبعض».

غياب «كهربا» عن رحلة النادي الأهلي اليوم

وغاب «كهربا» عن رحلة النادي الأهلي اليوم، حتى يستطع حضور حفل زفاف شقيقته الكبرى.