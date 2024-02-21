خطة لإقناع عريس شقيقة كهربا الزملكاوي بتشجيع الأهلي.. ما تفاصيلها؟

حالة من الفرحة والبهجة سيطرت على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد انتشار جانب من احتفالات شقيقة محمود كهربا، نجم الأهلي، بزفافها الذي يُقام في الوقت الحالي بأحد الفنادق الكبرى، لكن سرعان ما تحول الحديث عن حفل الزفاف، لمنافسة بين الأهلي والزمالك، بسبب اختلاف الانتماءات الكروية بين العروسين.

خطة من أمَّح لإقناع شقيق كهربا بتشجيع الأهلي بدلًا من الزمالك

محمد البغدادي عريس شقيقة محمود كهربا، مشجع زملكاوي أبًا عن جد، إذ يعد من كبار مشجعي الفارس الأبيض، وفقًا لروايته وشقيقه وعدد من أصدقائه، وذلك مغايرًا لانتماء زوجته، التي تميل لتشجيع المارد الأحمر، لذلك قرر أمَّح الدولي صديق كهربا وأحد أشهر مشجعي المارد الأحمر، وضع خطة من أجل إقناع العريس بتغيير انتمائه.. فكيف سيفعل ذلك؟

يرى المشجع الشهير بأمَّح الدولي، أنه يملك القدرة على إقناع عريس شقيقة كهربا، بتغيير انتمائه الرياضي، وتشجيع الأهلي، لما تجمعهما من صداقة قوية، إلى جانب حبه الشديد للمارد الأحمر الذي جعله يرغب في وضع خطة لتحقيق هذه الأمنية: «إن شاء الله هيبقى أهلاوي».

«هيقلب أهلاوي وأنا هقنعه».. هكذا أكد أمَّح ثقته الكبيرة في قدرته على إقناع العريس بتشجيع الأهلي بدلًا من الزمالك، وذلك في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، خلال احتفال كهربا بزفاف شقيقته، وذلك من خلال الوصول إلى نقطة اتفاق تقضي بتشجيع الأهلي ومواصلة حب الزمالك بشكل طبيعي، باعتباره متعلقًا بالفريق الأبيض منذ الصغر، ما جعل البعض يطلق عليه لقب محمد الزملكاوي.

واحتفل محمود كهربا بزفاف شقيقته، ما جعله مجبرًا على عدم السفر مع بعثة الأهلي من أجل خوض مباراة الأهلي وميدياما الغاني، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد تعادل المارد الأحمر مع شباب بلوزداد في الجولة الرابعة.