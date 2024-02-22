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صبا مبارك تحتفل بتصدر مسلسل بين السطور تريند «إكس»

كتب:

ياسمين محمود
02:58 ص | الخميس 22 فبراير 2024
صبا مبارك

صبا مبارك

احتفلت الفنانة صبا مبارك عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» بتصدر مسلسل بين السطور تريند موقع التدوينات القصيرة x في مصر والإمارات.

ونشرت «مبارك» بوستر المسلسل وعلقت عليه قائلة: «الحمدلله مسلسل بين السطور تريند X في مصر والإمارات، بتتفرجوا على المسلسل منين؟»

أبطال مسلسل بين السطور

مسلسل «بين السطور» من إخراج وائل فرج، ويشارك في بطولته بجانب صبا مبارك وأحمد فهمي، محمد علاء، وليد فواز، ناردين فرج، باسل الزارو، دنيا المصري وعدد آخر من الفنانين.

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