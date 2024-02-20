صبا مبارك تنشر بوستر مسلسل لحظة غضب.. والجمهور: «أعمالك كلها روعة»

روّجت الفنانة صبا مبارك لـ مسلسل لحظة غضب الذي يتم طرحه في شهر رمضان المُقبل لـ عام 2024، من خلال بوستر المسلسل الذي نشرته على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إذ ظهرت في البوستر الفنانة صبا مبارك تقف وأمامها قطعة من الحلوى وبجانبها مجموعه من الفنانين.

تعليقات الجمهور على بوستر لحظة غضب

وظهرت بعض التعليقات الإيجابية على البوستر، إذ هنأها البعض، فيما تلقت بعض الدعم من الآخرين، وذلك من خلال تحمسهم الشديد لمشاهدة المسلسل وانتظار الحلقات.

وعلق أحد المتابعين على البوستر متمنيًا لها التوفيق قائلاً «ممثلة متميزة دمتِ متألقة ومزيد من التوفيق يا رب»، فيما أشاد أخرى بموهبتها قائلة «أشطر ممثلة بجد».

الجمهور يقدم التهنئة لـ صبا مبارك

وظهر بعض من الجمهور الذين يتابعون أعمالها السابقة معلقين «أعمالك كلها روعة»، «ألف مبروك وبالتوفيق والنجاح الدائم»، «من نجاح لـ نجاح إن شاء الله»، وكثير من التعليقات الإيجابية الذي تدعم موهبتها وأعمالها.

أحداث مسلسل لحظة غضب

تدور أحداث مسلسل لحظة غضب في إطار اجتماعي تشويقي، إذ يتناول العديد من القضايا الاجتماعية كما يُظهر حالة المشكلات التي تحدث بين طرفين في علاقة حب من خلال إطار رومانسي.

أبطال مسلسل لحظة غضب

ومن الأبطال المشاركين في العمل صبا مبارك ومحمد شاهين وعلي قاسم وسارة عبدالرحمن ومحمد فريد وناردين فرج ومنة المصري وتأليف مهاب طارق وإخراج عبدالعزيز النجار.