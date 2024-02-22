موعد صرف زيادة الـ15% لأصحاب المعاشات.. باق أسبوع

قالت مصادر في الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، إنه سيجري صرف زيادة أصحاب المعاشات 15% والتي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي ضمن حزمة الحماية الاجتماعية والزيادات المالية، بعد أسبوع من الآن وتحديدا يوم الجمعة 1 مارس.

صرف زيادة المعاشات 15%

ونوهت المصادر في تصريحات لـ«الوطن» بأن زيادة المعاشات 15% يستفيد منها حوالي 11.5 مليون صاحب معاش.

وأشارت المصادر، إلى أن زيادة المعاشات في شهر يوليو هي التي تم إقرارها من قبل الرئيس السيسي ليستفيد منها اصحاب المعاشات في شهر مارس، أي تبكير لموعد صرفها 4 أشهر كاملة قبل موعدها في شهر يوليو 2024.

كيف يتم حساب زيادة المعاش؟

وأوضحت المصادر أن طريقة حساب زيادة المعاش يتم كالتالي (ضرب قيمة المعاش في 15% ثم جمع الناتج على أصل المبلغ ليكون الإجمالي هو المعاش المقرر صرفه أول مارس بعد احتساب قيمة الزيادة له).