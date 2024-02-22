طلب عاجل من حسام حسن بعد توليه تدريب منتخب مصر

كشف عامر حسين عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، ورئيس لجنة المسابقات عن طلب من جانب حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، بعد تولي تدريب الفراعنة خلفاً للمدرب السابق البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب والذي رحل عن المنتخب بشكل رسمي خلال الفترة الماضية، بسبب سوء النتائج.

وقال حسين في تصريحات تلفزيونية، إن «حسام حسن طلب الحصول على أسبوع لإعداد اللاعبين بشكل جيد قبل خوض اللقاءات الودية خلال الفترة المقبلة، وسوف ننسق هذه الأمور مع جهاز المنتخب».

وتعاقد اتحاد الكرة مع حسام حسن حتي عام 2026، وذلك من أجل تولي مسئولية المنتخب الوطني، وعودة الإنجازات للمنتخب خلال الفترة المقبلة بشكل كامل، وإعادة الإنجازات التي حققها حسن شحاتة ومحمود الجوهري مع الفراعنة.

وظهر حسام حسن وجهازه الفني في مباريات دوري نايل خلال الفترة الماضية، وذلك من أجل متابعة مباريات الأندية، والاستقرار على الأسماء التي سيقوم بضمها خلال الفترة المقبلة بشكل رسمي.