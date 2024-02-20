سبب وعكة حسام حسن الصحية.. ومفاجأة بشأن خروجه من المستشفى

خرج حسام حسن المدير الفني الجديد لمنتخب مصر، من مباراة الزمالك والإسماعيلي، التي حرص على متابعتها باستاد الإسماعيلية، أمس، إلى المستشفى مباشرةً بعد تعرضه إلى وعكةٍ صحيةٍ مفاجئةٍ، ظل بسببها داخل المستشفى لساعات، قبل أن يغادرها، فجر اليوم الثلاثاء.

وكشف مصدر مقرب من «العميد»، لـ«الوطن»، سبب الوعكة الصحية التي تعرض لها حسام خلال الساعات الماضية، مؤكدًا أنّها جاءت نتيجة حالة الإرهاق التي يمر بها خلال الأيام الماضية، موضحًا: «مكنش بينام كويس، وسافر الإسماعيلية لحضور لقاء الزمالك والإسماعيلي، ولذلك شعر ببعض الإرهاق بعد المباراة وتم نقله للمستشفى وتعليق المحاليل».

سبب تدهور الحالة الصحية لـ حسام حسن

وأوضح المصدر أنّ حسام حسن كان من المفترض أن يظل داخل المستشفى تحت إشراف الأطباء لمدة 24 ساعة، لكنه فضل الخروج بعد شعوره بتحسنٍ في حالته الصحية.

حسام حسن يتعرض لوعكة صحية بعد مباراة الزمالك والإسماعيلي

يشار إلى أنّ الاتحاد المصري لكرة القدم أصدر بيانًا، خلال الساعات الماضية، أكد خلالها تعرض حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني إلى وعكةٍ صحية مفاجأة عقب حضوره مباراة الزمالك والاسماعيلي التي أقيمت، أمس، والتي انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين.

ويتولى حسام حسن مسؤولية قيادة منتخب مصر رسميًا، خلفا للبرتغالي روي فيتوريا بعد توديع منتخب مصر لبطولة كأس الأمم الإفريقية من دور الـ16 بعد الخسارة أمام الكونغو الديمقراطية بركلات الترجيح.