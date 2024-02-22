لماذا تدعم دول أمريكا اللاتينية القضية الفلسطينية؟

تساند عدة دول من قارة أمريكا الجنوبية (اللاتينية) القضية الفلسطينية بطريقة كبيرة، وسط طرد مستمر لسفراء إسرائيل في عدة دول بالقارة وغضب إسرائيلي من هذا الأمر، لكن ما سر هذا الدعم؟

كولومبيا واستدعاء سفيرها لدى إسرائيل

ذكر الرئيس الكولومبي، جوستابو بيترو، في نوفمبر الماضي، أن بلاده قررت استدعاء سفيرها لدى إسرائيل إذا لم توقف إسرائيل «المذبحة التي تفعلها إسرائيل» في غزة.

دور الجيل الثالث من المهاجرين العرب في دعم فلسطين

ويعود سبب الدعم القادم من العديد من دول أمريكا اللاتينية إلى عدة أسباب منها تمكن الجيل الثالث من المهاجرين العرب في أمريكا اللاتينية من التأثير في مواقف الدول من القضية الفلسطينية، وبلغ تمثيلهم في مجلس الشيوخ البرازيلي 15% فيما تزيد نسبة حضورهم في مجلس النواب عن 20%.

حضور اجتماعي كثيف في تشيلي للعرب

وبجانب التمثيل البرلماني، فهناك حضور اجتماعي كثيف، ففي دولة شيلي تمكنت الجالية الفلسطينية من تكوين حاضنة للسردية الفلسطينية عبر أنشتطها الاجتماعية والرياضية حيث يلعب نادي المهاجرين «ديبورتيفو بالستينو» في دوري الدرجة الأولى، وقررت الحكومة في تشيلي استدعاء سفير تشيلي لدى إسرائيل.

استمرار الحرب على غزة

وبدأت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في السبت السابع من أكتوبر 2023 بعد بداية الفصائل الفلسطينية عملية طوفان والذي رد من خلال تنفيذ عملية السيوف الحديدية وسط استمرار الحرب لأكثر من 29 ألف فلسطيني أغلبهم من الأطفال والنساء، وتستمر حتى الآن رغم مرور أكثر من 137 يوم.